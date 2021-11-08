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بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة لبنان يلتقي سوريا الرابعة بعد ظهر الثلاثاء وفوزه يؤهله مباشرة الى نصف النهائي

8
NOVEMBER
2021
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يتطلّع  منتخب لبنان للسيدات(تصنيفه 53 دولياً و8 آسيوياً) لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة آسيا للسيدات بكرة السلة(المستوى الثاني) التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان حتى السبت المقبل  عندما يواجه نظيره السوري(تصنيفه 80  عالمياً و14 قاريا)  عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء 9 تشرين الثاني الجاري في صالة الأمير حمزة.وسبق للبنان ان استهل مبارياته في البطولة القارية بفوز ثمين على ايران (66-64) ضمن المجموعة الأولى وتصدّر المجموعة .
 
حسابياً ،تبدو حظوظ لبنان للفوز على سوريا كبيرة اذ يملك منتخب الأرز "ترسانة" من اللاعبات المميزات في كافة المراكز تملكن خبرة كبيرة وجهاز فني كفوء بقيادة المدرب الوطني جورج جعجع وتصنيفه الدولي افضل بكثير من المنتخب السوري .كما سبق لمنتخب لبنان ان فاز ودياً مرتين على سوريا في الآونة الأخيرة خلال تحضيرات المنتخبين للاستحقاق القاري.
 
وفي حال فوز لبنان في لقاء الثلاثاء ، فسيضمن التأهل الى الدور نصف النهائي وبالتالي صدارة المجموعة لأن الأول من كل مجموعة يتأهل تلقائياً الى الدور ما قبل النهائي بينما تخوض باقي المنتخبات مباريات تصفية للانضمام الى "زعيمي" كل مجموعة والمتأهلين  الى الدور نصف النهائي .
 
واوضحت مديرة المنتخب نيللي نصار بستاني ان المنتخب سيواصل تدريباته الفنية بمعدل مرتين يومياً استعداداً للمباريات المقبلة وان اللاعبات تتمتعن بروح المسؤولية مضيفة ان الفوز على ايران تزامن مع عيد ميلاد قمر منصور(17 سنة وأصغر لاعبة في المنتخب) بحيث قطعت البعثة قالب حلوى بالمناسبة وسط اجواء عائلية. 
 
يشار الى انه تشارك في البطولة القارية  ستة منتخبات وهي  لبنان،الأردن،ايران،سوريا،كازاخستان وأندونيسيا..وقسمّت المنتخبات الستة الى مجموعتين كالآتي:
 
-المجموعة الأولى:لبنان،ايران وسوريا.
-المجموعة الثانية:الأردن ، كازاخستان وأندونيسيا.
برنامج الدور الأول
وفي ما يلي برنامج ما تبقى من مباريات في الدور الأول بتوقيت بيروت  :
*الاثنين 8 تشرين الثاني:
-الساعة 4-ايران-سوريا
-الساعة 7-اندونيسيا-الاردن
*الثلثاء 9 تشرين الثاني:
-الساعة 4-سوريا-لبنان
-الساعة 7-الأردن-كازاخستان 
 
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