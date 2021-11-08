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طاولة: نتائج مميزة لميشال ابي نادر وبيسان شيري في أوروبا

8
NOVEMBER
2021
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شارك اللاعب الواعد بكرة الطاولة ميشال ابي نادر (10 سنوات) واللاعبة الواعدة بيسان شيري (10 سنوات) في بطولات دولية في  ايطاليا، سلوفاكيا والمجر.
 
وفي التفاصيل ،أحرز ابي نادر لقب بطولة سلوفاكيا الدولية بالفوز في أربع مباريات وبات اول لاعب عربي يحرز لقب بطولة في أوروبا .وقد فاز على لاعب منتخب سلوفاكيا راتيسلاف سفيتش وعلى بطل النمسا بنجامن بيان . وفي الدور  نصف النهائي فاز ابي نادر على بطل سلوفاكيا ماركو سيساريتش وتأهل الى الدور النهائي . وفي النهائي احرز ابي نادر اللقب بفوزه مجدداً على بطل النمسا بنجامن بيان. وفي بطولة المجر  الدولية فاز ابي نادر على النمساوي بل سكسومور  وعلى المجري بنجامن فاموسي .
 
وفي بطولة ايطاليا الدولية، فازت بيسان شيري على بطلة اسبانيا ريناتا سفيشا وعلى لاعبة منتخب ايطاليا مارتينا كارونا . وفي بطولة سلوفاكيا الدولية فازت شيري على بطلة سلوفاكيا ديانا فرابلانسكا .
 
وفي التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة،يحتل ابي نادر المركز 12 دولياً و شيري المركز ١٤ دولياً، وبعد هذه المشاركات سوف يتقدم تصنيفهما إلى مراكز متقدمة نحو تحقيق هدفهما بتصدر التصنيف الدولي. ويُعتبر ميشال وبيسان أصغر لاعبين مشاركين في هذه البطولات.
 
وقد رافق البعثة عضو الاتحاد اللبناني ومدير المنتخبات الوطنية وسام شيري ، ومدربة منتخب لبنان للسيدات لارا كجه باشيان.
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