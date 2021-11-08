تايكواندو: خوراسانجيان يحاضر في أثيوبيا

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بطلب من رئيس الاتحاد الاثيوبي للتايكواندو داوود اصناف وجّهه الى نظيره اللبناني الدكتور حبيب ظريفه ،وافق الاتحاد اللبناني للمحاضر الدولي في البومسي والقتال وعضو لجنه التعليم في الاتحاد الدولي نائب رئيس حكام اتحاد آسيا ورئيس لجنه الحكام (القتال) في الاتحاد اللبناني الحكم الأولمبي الماستر دانيال خوراسانجيان باعطاء محاضرة حضورياً في العاصمة اديس ابابا لتخريج حكام بومسي وقتال بمشاركه مائة حكم بومسي ومائة حكم قتال.

تخللت الدورتين تمارين مكثفة ومحاضرات في القوانين والتطبيق والتنقيط بأدق التفاصيل. واختتمت الدورتان بامتحانات خطية وتطبيقية وتنقيط. وفي الختام، تمّ توزيع الشهادات خلال حفل التخريج بحضور اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد الأثيوبي .

وخلال الحفل، تم تكريم خوراسانجيان وطلب "أركان" الاتحاد نقل تحياتهم الى الدكتور ظريفة والى اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني .