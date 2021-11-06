بطولة آسيا للسيدات في كرة السلة لبنان : يواجه ايران الرابعة بعد ظهر الأحد

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نيللي نصار: معنويات اللاعبات مرتفعة جداً

يقص منتخبا لبنان وايران شريط افتتاح بطولة آسيا للسيدات بكرة السلة(المستوى الثاني) التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بين 7 و13 تشرين الثاني الجاري.وستنطلق المباراة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأحد 7 تشرين الثاني الجاري بتوقيت بيروت.

تشارك في البطولة القارية ستة منتخبات وهي لبنان،الأردن،ايران،سوريا،كازاخستان وأندونيسيا..وقسمّت المنتخبات الستة الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الأولى:لبنان،ايران وسوريا.

-المجموعة الثانية:الأردن ، كازاخستان وأندونيسيا.

وضمن الدور الأول ايضاً سيلتقي لبنان نظيره السوري الثلاثاء الواقع في 9 الجاري مع العلم ان سيدات لبنان فزن على سيدات سوريا ودياً مرتين في الآونة الأخيرة خلال تحضيرات المنتخبين للبطولة القارية.

وسيتأهل حامل لقب البطولة للمشاركة في بطولة آسيا (المستوى الأول) التي ستقام في العام 2023 بحيث يطمح المنتخب اللبناني القوي للحلول في المركز الأول في بطولة آسيا(المستوى الثاني) للعودة الى موقعه الطبيعي الذي كان فيه منذ عشر سنوات وبدلاً من الهند التي هبطت الى المستوى الثاني.

وفي قراءة للمنتخبات الستّة المشاركة في البطولة ،يلاحظ ان لبنان يملك افضل تصنيف(53 دولياً و8 آسيوياً) تليه كازاخستان(59 دولياً و9 آسيوياً) فأندونيسيا(74 عالمياً و12 قارياً) فايران(80 عالمياً و14 قاريا) فسوريا(92 عالمياً و18 آسيوياً).

وفي اتصال مع مديرة المنتخب نيللي نصار بستاني قالت " منذ الوصول الى الأردن تتدرّب لاعبات المنتخب مرتين يوميا(تدريب فني صباحاً وتدريب لياقة بدنية مساء ) تحت اشراف المدرب الوطني جورج جعجع ومساعده زياد الناطور" ومضيفة ان المنتخب سيتدرب تدريباً خفيفاً (تسديد على السلة) صباح الأحد لتكتمل جهوزيته لخوض مباراته الافتتاحية الأولى ضد ايران بعد ظهر اليوم عينه.وختمت قائلة"معنويات اللاعبات مرتفعة جداً".

برنامج الدور الأول

وفي ما يلي برنامج الدور الأول بتوقيت بيروت:

*الاحد 7 تشرين الثاني:

-الساعة 4-لبنان-ايران

-الساعة 7-كازاخستان-اندونيسيا

*الاثنين 8 تشرين الثاني:

-الساعة 4-ايران-سوريا

-الساعة 7-اندونيسيا-الاردن

*الثلثاء 9 تشرين الثاني:

-الساعة 4-سوريا-لبنان

-الساعة 7-الأردن-كازاخستان

يشار الى ان البعثة اللبنانية مؤلفة من :نيللي نصّار بستاني(مديرة المنتخب)،جورج جعجع (مدرباً)،زياد الناطور(مساعداً للمدرب)،مروان دياب(كشافاً)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،كريستيان مجبّر(لياقة بدنية)،ايلي نصرالله(لوجستياً)،ريبيكا عقل،قمر منصور،ميرامار مقداد،ياشا زينون،لما مقدّم،نارينيه غيوكوشيان،مغري توروسيان،شيرين الشريف،عيدا باخوس،ليلى فارس،دانييللا فياض وبريتني دنسون(لاعبات).

يذكر ان شركة "روبوكوم" ترعى المنتخبات الوطنية اللبنانية.