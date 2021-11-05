السد يعلن انتقال تشافي لتدريب برشلونة

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أعلن نادي السد القطري، الجمعة، انتقال تشافي هيرنانديز لتدريب برشلونة الإسباني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي الخاصة به.



وقال السد في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن "إدارة النادي وافقت على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقدة. واتفقنا مع برشلونه على التعاون العملي مستقبلا".

وأضاف أن "تشافي يعتبر جزءا مهما من تاريخ السد، ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة".



وقال رئيس النادي تركي العلي إن "تشافي أبلغنا في الأيام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته، ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن برشلونة يتعين عليه دفع الشرط الجزائي، وقيمته نحو 5 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات تشافي (41 عاما) ليحل محل رونالد كومان المقال مؤخرا.



وقالت "ماركا" إن اجتماعات عقدت الخميس من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن "في الوقت الحالي سيضطر برشلونة لدفع الشرط الجزائي، أو على الأقل جزء منه".



وكان النادي القطري أعلن أكثر من مرة تمسكه بمدربه، الذي تراه جماهير برشلونة حاليا طوق النجاة لفريقها المتعثر.



وقبل أسبوع قال السد في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه "تفاعلا مع ما هو متداول في الأيام السابقة، تؤكد إدارة السد أن تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي".



وأضاف النادي أن تشافي "في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".