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غريزمان يوجه رسالة غاضبة ضد الجميع

5
NOVEMBER
2021
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وجه أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني رسالة عبر فيها عن غضبه عقب خسارة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي 0-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.  
 
وكتب غريزمان رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ضد كل شيء وضد الجميع".
 
وجاءت الرسالة تعبيرا عن اعتراض المهاجم الفرنسي على القرارات التحكيمية في مباريات "الأتلتي" الأخيرة.
 
ولم يشارك غريزمان في مواجهة ليفربول، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، بسبب تدخل متهور ضد روبيرتو فيرمينو، مهاجم "الريدز".
 
كذلك حصل فيليبي، مدافع أتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور نصف ساعة من المباراة، بسبب تدخل عنيف ضد ماني.
 
وجدد "الريدز" فوزه على "الروخي بلانكوس"، حيث تغلب عليه في الجولة الماضية في عقر داره بنتيجة 3-2.
وتراجع ترتيب أتلتيكو إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط متنازلا عن الوصافة لفريق بورتو البرتغالي (5 نقاط) الذي صعد إلى المركز الثاني بعد تعادله في وقت سابق 1-1 مع ميلان صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة.
روسيا اليوم
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