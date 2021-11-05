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من الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري الأبطال؟!

5
NOVEMBER
2021
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يعتبر دوري أبطال أوروبا الحدث القاري الأبرز بالنسبة للجماهير واللاعبين على حد سواء، لكن أن تكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البطولة فهو أمر حصري مخصص لعدد قليل جدا من نخبة اللاعبين.
 
بالعودة إلى الوراء، ستفكر على الفور في لاعبين من أمثال زين الدين زيدان وأندريا بيرلو وكاكا وأندريس إنييستا وكلارنس سيدورف وستيفن جيرارد.
 
أو ربما ترغب في إبقاء الأمور معاصرة، والتركيز بدلا من ذلك على عظماء العصر الحديث مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
 
في حين أن كل واحد من هؤلاء النجوم المذكورين أعلاه هم أفضل من لمس كرة القدم، إلا أنه هناك لاعبا واحدا نجح بتجاوزهم جميعا وهو نجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.
 
ويتفوق ليفاندوفسكي البالغ 33 عاما على ميسي ورونالدو، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي، بعدد الأهداف خلال 100 مباراة في البطولة القارية، ويجلس الثلاثة الأوائل بعيدا عن بقية المجموعة أمثال تييري هنري وراؤول وكريم بنزيما.
 
يمكنك مشاهدة القائمة الكاملة أدناه للاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف خلال 100 مباراة في دوري الأبطال:
 
10. آريين روبن (29) هداف
9. زلاتان إبراهيموفيتش(39)
8. توماس مولر (42)
7. تييري هنري (46)
6. أندريه شيفتشينكو (48)
5. راؤول غونزاليس (51)
4. كريم بنزيما (53)
3. كريستيانو رونالدو (64)
2. ليونيل ميسي (77)
1. روبرت ليفاندوفسكي (81)
 
ومع ذلك، فإن فارق 13 هدفا بين ميسي ورونالدو هو أكثر أهمية بكثير مما قد يهتم مشجعو النجم البرتغالي بالاعتراف به.
 
في كلتا الحالتين، يتفوق ليفاندوفسكي على الثنائي الذهبي ميسي ورونالدو، وإذا حصل على لقب الأفضل في العالم في نهاية حفل الكرة الذهبية، فسيكون لربما أكثر من يستحق.
روسيا اليوم
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