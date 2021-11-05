ماذا تخبرنا "لغة الأرقام" عن قمة الأهلي والزمالك المرتقبة؟

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حالة من الترقب يعيشها محبو الساحرة المستديرة قبل "القمة 123" بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريقان في تحقيق العلامة الكاملة خلال المباراتين السابقتين في الدوري، إذ فاز الأهلي على فريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي، بينما انتصر الزمالك على إنبي وطلائع الجيش.

وتؤثر دائمًا نتائج مباريات "الديربي المصري" على مسار لقب الدوري، كما تعطي الشعبية الكبيرة للفريقين طابعًا خاصًا للقائهما، تجعل الانتصار خلاله بمثابة حصد بطولة خاصة، بينما تكون الهزيمة كابوسًا لا يستفيق منه الجمهور واللاعبين إلا بتحقيق انتصار آخر على الغريم.

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية"، خلال السطور التالية، ما تخبرنا به "لغة الأرقام" عن اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك.

تاريخ المواجهات

على مستوى بطولة الدوري، تقابل قطبا الكرة المصرية خلال 122 مباراة، فاز خلالها أبناء القلعة الحمراء في 46 لقاء، بينما كان الانتصار من نصيب الفريق الأبيض في 27 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 48 مباراة.

خلال هذه المواجهات، سجل الأهلي 152 هدفًا، بينما أحرز لاعبو الزمالك 105 هدفًا، وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، وسجَّل للشياطين الحمر صلاح محسن، وأحرز التونسي فرجاني ساسي هدف التعادل للزمالك.

32 مباراة خاضها الأهلي والزمالك ببطولة كأس مصر، فاز الأهلي خلالها في 16 مناسبة، بينما انتصر الزمالك في 10 مواجهات، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات، واستقبلت شباك القلعة البيضاء في "ديربيات الكأس" 57 هدفًا، في المقابل استقبلت شباك المارد الأحمر 46 هدفًا.

كما شهدت بطولة "السوبر المصري" 7 مباريات بين الأهلي والزمالك، فاز الأهلي في 3 مواجهات منها، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، ابتسمت خلالها ركلات الحظ للفريقين بواقع لقبين لكل فريق.

ننتقل من البطولات المحلية إلى نظيرتها الإفريقية، إذ تقابل الفريقان خلال 9 مباريات بــ"أبطال إفريقيا"، فاز الأهلي خلالها في 6 مواجهات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

على مستوى السوبر الإفريقي، تقابل الفريقان مرة واحدة وذلك في عام 1994، حقق خلالها الزمالك اللقب بعد الفوز بهدف نظيف.

خلال شهر نوفمبر فقط، جمعت 30 مواجهة الأهلي والزمالك، كان للمارد الأحمر خلالها النصيب الأكبر من حيث عدد الانتصار برصيد 15 فوز، وفاز الزمالك في 6 مواجهات، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.

وكان آخر "لقاءات نوفمبر" التي جمعت الفريقين، نهائي القرن الإفريقي، الذي حصد الأهلي خلاله لقب "أبطال إفريقيا" التاسع في تاريخه، بعد الفوز نتيجة هدفين لهدف.

والفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الزمالك عام 1942 بنتيجة 6 – 0، والانتصار الأكبر للأهلي في مواجهات الديربي كان بنتيجة 6 – 1 عام 2002، خلال مباراة "بيبو وبشير" كما يطلق عليها الجمهور.

تاريخ اللاعبين

ويعد لاعب الأهلي السابق، حسام عاشور، أكثر من خاض مباريات "القمة" برصيد 41 مباراة، في المركز الثاني يأتي قائد الزمالك السابق، الحارس الدولي عبد الواحد السيد (27 مباراة)، ثم أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، برصيد 25 مباراة.

ويتصدر قائمة هدافي "الديربي المصري"، النجم الراحل عبد الكريم صقر، الذي لعب للناديين وسجل بقميصيهما 17 هدفاً، منهم 10 لصالح الشياطين الحمر، و7 للقلعة البيضاء.

في المركز الثاني يأتي مصطفى طه الذي لعب للفريقين أيضاً وسجل لهما 15 هدفاً، بواقع 12 لصالح الفارس الأبيض، و3 بالقميص الأحمر.

ويتشارك الثنائي الأهلاوي: مختار التتش ومحمد أبو تريكة المركز الثالث برصيد 13 هدفاً لكلٍ منهما.

أما المركز الرابع فيحتله نجم الأهلي السابق أحمد مكاوي (أول هداف دوري في تاريخ النادي الأحمر) برصيد 11 هدفًا، ثم يحل عماد متعب خامسًا بهذه القائمة برصيد 10 أهداف، ويأتي خلفه جمال حمزة الذي سجل 9 أهدافًا كلها للزمالك، وهو نفس العدد الذي سجله حسام حسن في مباريات القمة لكن بقميص الفريقين، بواقع 5 أهداف للأهلي و4 للقلعة البيضاء.