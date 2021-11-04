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بعثة منتخب لبنان للسيدات الى الأردن للمشاركة في بطولة آسيا - المستوى الثاني

4
NOVEMBER
2021
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غادرت بعثة منتخب لبنان للسيدات في كرة السلة الى العاصمة الأردنية عمّان صباح الخميس للمشاركة في بطولة آسيا - المستوى الثاني التي ستقام بين 7 و13 تشرين الثاني الجاري.
 
وفي ما يلي أعضاء البعثة:نيللي نصّار بستاني(مديرة المنتخب)،جورج جعجع (مدرباً)،زياد الناطور(مساعداً للمدرب)،مروان دياب(كشافاً)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،كريستيان مجبّر(لياقة بدنية)،ايلي نصرالله(لوجستياً)،ريبيكا عقل،قمر منصور،ميرامار مقداد،ياشا زينون،لما مقدّم،نارينيه غيوكوشيان،مغري توروسيان،شيرين الشريف،عيدا باخوس،ليلى فارس،دانييللا فياض وبريتني دنسون(لاعبات).
ورافق البعثة الحكم الدولي ريشار الحاج.
 
وكان في وداع البعثة في "مطار رفيق الحريري الدولي"  عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني الذي تمنى للبعثة التوفيق باسم رئيس الاتحاد اكرم حلبي والأعضاء.
 
تشارك في البطولة ستة منتخبات وهي  لبنان،الأردن،ايران،سوريا،كازاخستان وأندونيسيا.وسيتأهل المنتخب الذي يحتل المركز الأول الى المستوى الأول مع العلم ان آخر مشاركة لمنتخب لبنان للسيدات في  البطولة القارية للمستوى الأول كانت في العام 2011 والتي جرت في أومورا(اليابان).وقسمّت المنتخبات الستة الى مجموعتين كالآتي:
 
-المجموعة الأولى:لبنان،ايران وسوريا.
 
-المجموعة الثانية:الأردن ، كازاخستان وأندونيسيا.
 
ففي الدور الأول ،سيخوض المنتخب اللبناني مباراته الأولى بعد ظهر الاحد المقبل الواقع فيه 7 تشرين الثاني الجاري ضد نظيره الايراني على ان يواجه المنتخب السوري بعد ظهر الثلاثاء 9  الجاري.
 
وسبق للمنتخب اللبناني ان استعدّ بصورة مكثفة منذ شهر للاستحقاق القاري وانخرط في معسكر مغلق وفاز ودياً على نظيره السوري مرتين.
 
يشار الى ان شركة "روبوكوم" ترعى المنتخبات الوطنية اللبنانية.
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