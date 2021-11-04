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بنزيمة يودع 3 نقاط في رصيد "الملكي" أمام شاختار

4
NOVEMBER
2021
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أحرز كريم بنزيمة هدفين ليقود ريال مدريد لفوز غير مقنع 2-1 على شاختار دونيتسك ويقود الفريق الإسباني للتقدم بثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
ويتصدر ريال مدريد، الذي هزم شاختار 5-صفر في أوكرانيا الشهر الماضي، الترتيب بتسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن شريف بطل مولدوفا الذي يواجه إنتر ميلان في وقت لاحق الأربعاء.
 
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 15 عندما انتزع فينيسيوس جونيور الكرة من أحد مدافعي شاختار ومرر إلى بنزيمة الذي سجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
 
وأدرك شاختار التعادل قبل خمس دقائق على الاستراحة من هجمة مرتدة رائعة أنهاها فرناندو.
 
لكن بنزيمة وفينيسيوس تعاونا مرة أخرى في الدقيقة 61، وتبادل الأخير الكرة مع كاسيميرو قبل أن يمرر إلى بنزيمة ليهز المهاجم الفرنسي الشباك مجددا.
 
وأبلغ بنزيمة الصحفيين "يصبح الأمر صعبا عندما تلعب مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، الفريق يشعر ببعض الإرهاق. لكن في بعض الأحيان عليك فقط تحقيق الفوز حتى لو لم يكن جميلا".
 
وصنع شاختار عدة فرص، وهدد آلان باتريك مرمى ريال مدريد مبكرا عندما اصطدمت تسديدته القوية من خارج منطقة الجزاء بالقائم.
 
وأتيحت فرصة جيدة لفرناندو لوضع شاختار في المقدمة قبل الاستراحة مباشرة من هجمة مرتدة أخرى لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنقذ مرماه.
 
وواصل الفريق الزائر في إزعاج بطل أوروبا 13 مرة لكن فينيسيوس وبنزيمة ضمنا لريال مدريد النقاط الثلاث.
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