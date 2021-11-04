ليفربول يعبر أتلتيكو إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

A + A -

تأهل ليفربول إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولتين على نهاية دور المجموعات بعد فوز مقنع 2-صفر على عشرة لاعبين من أتليتيكو مدريد باستاد أنفيلد اليوم الأربعاء وهي نتيجة ضمنت له صدارة المجموعة الثانية.

ومنح ديوجو جوتا التقدم لفريق المدرب يورجن كلوب في الدقيقة 13، حيث وضع الكرة برأسه في المرمى عند القائم البعيد بعد تمريرة عرضية رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد من الجهة اليمنى.

وصنع ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني أيضا بعد ثماني دقائق لاحقة عندما قابل ساديو ماني بطريقة رائعة كرة الظهير الأيمن المنخفضة في شباك الحارس يان أوبلاك.

وازدادت متاعب الفريق الإسباني بعد طرد فيليبي في الدقيقة 36 بسبب دهس متعمد على قدم ماني تسببت في حصوله على بطاقة حمراء مباشرة قاسية.

اعتقد جوتا أنه سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لصالح ليفربول بعد الاستراحة مباشرة لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد مراجعة من حكم الفيديو.

كما سجل لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق هدفا لصالح أتليتيكو بتسديدة أبدلت اتجاهها وخدعت الحارس أليسون بيكر لكنه أُلغي أيضا بداعي التسلل بقرار من حكم الفيديو.