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مصر.. هل يتمكن "المارد الأحمر" من اقتحام "القلعة البيضاء"؟

4
NOVEMBER
2021
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تنتظر جماهير الكرة المصرية والعربية بشغف مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، تحت الأضواء الكاشفة لاستاد القاهرة الدولي.
 
الزمالك حامل اللقب فاز في أول مباراتين على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة (2-0)، بينما سحق الأهلي فريق الإسماعيلي (4-0) في الجولة الأولى، ثم فاز بصعوبة على البنك الأهلي (1-0) في الثانية.
 
المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق له تدريب الأهلي، يخطط لمنح الزمالك فوزا غاليا يمنحه أفضلية مبكرة للغاية في سباق الدوري، للحفاظ على اللقب والتقدم نحو الدرع رقم 14 في تاريخ القلعة البيضاء.
 
الزمالك بطل النسخة الأصعب للدوري المصري.
 
 
أفضلية بيضاء
 
أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لباتريس كارتيرون قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الزمالك له الأفضلية في الفوز بمباراة القمة، مرجحا كفته على حساب الأهلي.
 
وقال نبيه :"الزمالك حظوظه أكبر في مباراة القمة، فهو في حالة أفضل وأقرب للفوز من الأهلي، نظرا لتمتع الفريق بحالة من الاستقرار الفني الرائع".
 
وقلل لاعب ومدرب الزمالك السابق من الأزمات الإدارية التي يمر بها الفارق الأبيض، مضيفا :"بعيدا عن الأزمات المالية والإدارية، الزمالك في الملعب لم يتأثر بمثل هذه الأشياء، وبات الفريق في حالة رائعة".
 
أسامة نبيه كان قد رحل عن منصبه في سبتمبر الماضي، معترضا على طريقة إدارة ملف الكرة في القلعة البيضاء، وأوضح في بيان رسمي أن استقالته جاءت احتراما لنفسه وللاعبين ولجماهير النادي لعدم قدرته على إيجاد الحلول للفريق.
 
سداسي هجومي
 
يرى نبيه الذي يعرف فريق الزمالك جيدا، أن الأهداف البيضاء ستأتي من خلال 6 لاعبين في القمة، سيشارك منهم 4 فقط في البداية.
 
وتابع نبيه :"خطورة الزمالك دائماً تأتي من الرباعي الأمامي في طريقة 4-2-3-1، في الوقت الحالي يشارك أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي ويوسف أوباما وعمر السعيد".
 
وأردف مدرب الزمالك السابق :"لكن الفريق أيضا لديه مصطفى فتحي وسيف الجزيري، ليمتلك كارتيرون سداسي يعرف كيف يسجل الأهداف ويصل إلى المرمى من أقصر الطرق".
 
تأثير شيكابالا
 
مباراة القمة تشهد غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بسبب صدور قرار بإيقافه 8 مباريات من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وستكون مواجهة الأهلي هي الثالثة في فترة إيقافه.
 
وعن تأثيره غياب القائد قال نبيه :"لا شك أن وجود شيكابالا مهم للغاية، إذا كان الزمالك لديه قوة هجومية كبيرة الآن فإن هذه القوة تتضاعف بوجود شيكابالا، بالتأكيد غيابه سيكون مؤثرا".
 
لكن نبيه تدارك قائلا :"في كل الأحوال الزمالك صاحب اليد العليا قبل المباراة، ويمتلك ما يكفي من أجل تحقيق الفوز على الأهلي حتى في حالة غياب شيكابالا، الذي يتمتع بتوفيق كبير في المباريات الأخيرة أمام الأهلي".
 
شيكابالا سجل هدفا رائعا في شباك الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 في لقاء خسره الأبيض (2-1)، ثم كرر هدفه في الدوري بشهر أبريل الماضي في ليلة شهدت نفس النتيجة أيضاً للفريق الأحمر.
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