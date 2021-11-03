خبر مؤسف لجمهور منتخب لبنان لكرة القدم

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أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في وقت سابق اليوم أنه "نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وبناء على طلب الاتحادين الاسيوي والدولي، سيتم اقامة مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والامارات على ملعب صيدا من دون جمهور."

ويستضيف منتخب لبنان نظيره الايراني الخميس 11 تشرين الثاني الساعة الثانية بعد الظهر، فيما يستضيف نظيره الإماراتي يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني عند الساعة الثانية من بعد الظهر، في مبارتين مصيريتين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل لبنان المركز الثالث في مجموعته خلف ايران وكوريا الجنوبية، فيما تحتل الإمارات المركز الرابع وخلفها كل من العراق في المركز الخامس وسوريا في المركز السادس.

ويتأهل صاحبا المركزين الأولين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 فيما يلعب صاحب المركز الثالث دوراً رابعاً لحسم تأهله.