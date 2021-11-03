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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة السابعة من بطولة لبنان للعام الجاري في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية(تراب) لفئة (أ) ممتاز والتي أجريت على حقل نادي الصخور الرياضي بحضور رئيس النادي المضيف سليم مسعود. شارك في المسابقة 18 رامياً من الفئة (أ) ممتاز . وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الاوائل على الشكل التالي:

-ألان موسى : 113/125

-ايلي بجاني : 111/125

-ايلي عنيسي: 108/125

-أحمد دعكور: 107/125

-وليد النجار : 107/125

-طلال كرم : 104/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدةعلى 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي ايلي عنيسي اذ حصل على 16من أصل 25

-المركز الخامس الرامي ألان موسى اذ حصل على 22 من أصل 30

-المركز الرابع الرامي طلال كرم اذ حصل على 28 من أصل 35

-المركز الثالث الرامي وليد النجاراذ حصل على 32 طبق من أصل 40

-المركز الثاني الرامي أحمد دعكوروحصل على 44 طبق من أصل 50

-المركز الأول الرامي ايلي بجاني وحصل على 45 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية.

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.