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كونتي يتولى تدريب توتنهام

3
NOVEMBER
2021
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي الثلاثاء، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل الاثنين بسبب سوء النتائج في البريميرليغ.
 
وقال توتنهام في بيان "يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد".
 
وأضاف توتنهام في بيانه "فاز أنتونيو بألقاب عدة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك ثلاثية سكوديتو مع يوفنتوس، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز (مع تشلسي)، وقاد المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2016".
 
وكان المدرب المقال (47 عاما) قد استلم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الاولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه صفر-3 السبت. كما خسر الفريق بإشرافه في 7 مباريات من أصل 17 خاضها في مخالف المسابقات.
 
المدرب.. شماعة أخطاء أم مصدر كوارث؟
 
وقدّم توتنهام عرضاً سيئاً للغاية في مواجهة مان يويناتيد ولم يسدد لاعبوه أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق التسعين، في حين ظهر هدافه هاري كين الذي حرمه ناديه من الانتقال الى صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف، بمستوى مخيب وقد سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري هذا الموسم، علماً أنه توج ثلاث مرات هدافاً للدوري الممتاز.
 
ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بإشراف مدربه الأسبق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مع باريس سان جرمان الفرنسي حالياً) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.
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