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أبوظبي.. أول مدينة بآسيا تحمل لقب "مدينة الدراجات الهوائية"

3
NOVEMBER
2021
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تسلّم عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق.
 
وتسلم الشيخ خالد بن محمد بن زايد الشعار، خلال حفل خاص أقيم على المسار المخصص للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات، بحضور أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ورئيس الاتحاد الدولي للدراجات دافيد لابارتيان.
 
وخلال الفعالية، أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد "بايك أبوظبي"، منصة الدعم الجديدة التي تشكل المحرك الأساسي لطموحات الإمارة على المدى الطويل، لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات، من خلال تمكين الترابط بين العناصر الأساسية الثلاثة المتمثلة في التنقل، والصحة والترفيه، والرياضة.
 
وقال بهذه المناسبة: "حصول الإمارة على هذا اللقب المتميز يعكس جهود حكومة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، لتكون وجهة مفضلة لرياضة ركوب الدراجات".
 
وأضاف: "تلك الجهود شملت تطوير بنية تحتية عالمية المواصفات، تضم مرافق رياضية ومجتمعية وفق أفضل المعايير، بما يعزز موقع أبوظبي ضمن أكثر المدن المفضلة للعيش على مستوى العالم".
 
وتابع: "الإمارة مقبلة على تحقيق المزيد من الإنجازات لدفع الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك خطط التطوير الحضري، لإتاحة المزيد من الفرص أمام سكان الإمارة، مما يشجعهم على اتباع نمط حياة صحي".
 
من جانبه، قال لابارتيان: "يدعم لقب مدينة الدراجات الهوائية المدن والمناطق التي تستضيف الفعاليات الرئيسية للاتحاد الدولي للدراجات، وتستثمر في البرامج والبنى التحتية لتطوير مفهوم الدراجات الهوائية. ويسرنا الإعلان عن منح أبوظبي هذا اللقب المرموق، في إنجاز هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وآسيا عموما".
 
وأشار إلى أن هذا اللقب "يسلط الضوء على المبادرات المتميزة في الإمارة لتشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية ودعم مشاركة المجتمع المحلي"، مضيفا: "تمتلك أبوظبي رؤية وخططا واضحة في إطار استراتيجية تهدف إلى الترويج لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وإتاحة هذا النشاط للجميع".
 
وتم الإعلان عن استضافة أبوظبي دورتي 2022 و2024 من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، وبطولة جران فوندو العالمية 2028، من تنظيم الاتحاد الدولي للدراجات.
 
وانضمت العاصمة الإماراتية بذلك إلى قائمة أبرز الوجهات العالمية الرائدة في رياضة الدراجات الهوائية، بما فيها بيرجن في النرويج، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وغلاسكو في اسكتلندا، والعاصمة الفرنسية باريس، وفانكوفر في كندا، ومقاطعة يوركشاير في بريطانيا.
 
وتندرج تحت منصة "بايك أبوظبي" خططا لدعم البنية التحتية لهذه الرياضة، وتشمل توسيع نطاق شبكة مسارات الدرجات الهوائية في الإمارة من 300 كلم ليصبح طولها أكثر من 1000 كلم.
 
يشمل ذلك تطوير "أبوظبي لوب"، مسار الدراجات المتصل بطول 109 كلم، والذي يربط أبرز الوجهات الرئيسية في المدينة، في خطوة تعزز التنقل وتدفع الأفراد إلى اعتماد أسلوب حياة أكثر صحة باستعمال حلول آمنة ومستدامة.
 
كما تشمل الخطط إنشاء "فيلودروم الحديريات"، صالة لسباقات الدراجات الهوائية التي تتسع لقرابة 3,500 متفرج، بمساحة 12 ألف متر مربع، مما يتيح المزيد من فرص استضافة بطولات دولية ومحلية عالمية المستوى، ويعزز من مكانة جزيرة الحديريات وجهة رئيسية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي.
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