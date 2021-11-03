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ليفاندوفسكي يوجع بنفيكا ويقود البايرن للأدوار الإقصائية

3
NOVEMBER
2021
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سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف، وصنع هدفا وأهدر ركلة جزاء في مباراته رقم 100 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليفوز بايرن ميونيخ 5-2 على بنفيكا ويبلغ الأدوار الإقصائية قبل جولتين من منافسات المجموعة الخامسة.
 
وتقدم المهاجم البولندي بهدف بضربة رأس في الدقيقة 26، وأضاف آخر بتسديدة ساقطة بعد مرور ساعة من اللعب، كما مرر الكرة الحاسمة لهدف زميله سيرج جنابري الذي هز الشباك بكعب القدم في الدقيقة 32.
 
وأهدر ليفاندوفسكي ركلة جزاء قبل الاستراحة، لكنه وصل إلى هدفه الثالث في الدقيقة 85، ليرفع رصيده إلى 81 هدفا بالمسابقة.
 
وقلص بنفيكا الفارق قبل الاستراحة عن طريق ضربة رأس من موراتو في الدقيقة 38، وهو أول هدف يهز شباك بايرن في أربع مباريات بالمسابقة، لكن ليروي ساني سجل هدفا بتسديدة هائلة في بداية الشوط الثاني لينهي آمال منافسه في العودة.
 
وأحرز الفريق البرتغالي هدفا ثانيا في الدقيقة 75 بواسطة داروين نونيز.
 
ويتصدر بايرن المجموعة برصيد 12 نقطة بعد فوزه الرابع، وتجمد رصيد بنفيكا عند أربع نقاط. وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزه على دينامو كييف الذي يملك نقطة واحدة.
 
ويتأهل أول فريقين من المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
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