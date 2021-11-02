انتخابات الاتحاد الدولي للغوص سيمون خوري عضواً لولاية جديدة

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شارك الاتحاد اللبناني للغوص الحر - مهرجان لبنان المائي في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للغوص ( CMAS) التي عقدت في شرم الشيخ (مصر) بوفد ضمّ كل من رئيسه سيمون خوري، نائب الرئيس محمد السارجي والأمين العام رشيد ذوق.

وقد تناولت الاجتماعات عدة مواضيع اهمها انتخابات مجلس الادارة للسنوات الاربع القادمة بالاضافة الى انتخابات اللجان التي ترشّح اليها اربعة لبنانيين.

وقد أعيد انتخاب سيمون خوري عضواً في مجلس ادارة الاتحاد الدولي لولاية جديدة . كما تجدر الاشارة الى ان الوفد اللبناني لقي ترحيباً حاراً من مسؤولي الاتحاد الدولي يعكس مكانة لبنان في هذا الاتحاد.

كما اجرى الوفد اللبناني لقاءات ثنائية مع عدد من مسؤولي الاتحادات الوطنية.