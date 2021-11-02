لجان الاتحاد الآسيوي بكرة الطاولة بدينيان في "المدربين" و بصيبص في "المساواة"

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شكّل الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة لجانه العاملة بعد انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد القاري وكان نصيب لبنان تسمية عضو الاتحاد اللبناني للعبة سهاك بدينيان عضواً في لجنة المدربين بينما تم تعيين "سفيرة كرة الطاولة" من قبل الأمم المتحدة ميساء بصيبص في لجنة المساواة بين الجنسين.

وبعد تعيينهما، اتصل رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي ببدينيان وبصيبص وهنأهما بمنصبيهما الجديدين متمنياً لهما التوفيق في مهامهما القارية.

يشار الى أن عضو الاتحاد اللبناني ريتا بصيبص انتُخبت منذ فترة عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.