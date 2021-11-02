سلة: نتائج الأسبوع الرابع لبطولة "السوبر ليغ" بالامارات

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استكملت "سبورتس مانيا" في دبي(الامارات العربية المتحدة) بطولة الـ"سوبر ليغ" في كرة السلة تحت اشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي لكرة السلة.

وتتنافس ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية بقوة على اللقب حيث تقام جميع المباريات على أرض ملعب الوصل الرياضي.

وفي ما يلي نتائج الأسبوع الرابع: فاز فريق "Hoopers" على "Chalhoub Group" وكان أفضل لاعب وليد سيسالم. وفي المباراة الثانية حقّق فريق "Triple Threat" الفوز على حساب "Aramex" وكان أفضل لاعب كريم غندور.

أما في المباراة الثالثة فقد فاز فريق "Ghost Honey" على فريق "Sportech" بعد تألق اللاعب أسيد كالو. واختتم الأسبوع بفوز فريق "Swish" على فريق "Jedis" ونال اللاعب دوريكا زاركوفيتش جائزة أفضل لاعب في المباراة.