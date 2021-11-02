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إنتخابات إتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى اللبناني وسيم الحولي عضواً لولاية ثانية

2
NOVEMBER
2021
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إنعقدت الجمعية العمومية  لانتخاب  مجلس جديد لاتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى في الكويت بحضور 12 دولة ومثلّ لبنان كل من رئيس الإتحاد رولان سعاده والأمين العام وسيم الحولي. 
 
وبعد ترشّحه لمنصب رئيس مجلس إدارة إتحاد دول غرب آسيا وقبل بدء عملية التصويت، ألقى الحولي  كلمة عبّر خلالها عن شكره للإتحاد الكويتي لألعاب القوى على حسن الإستقبال والإستضافة للجمعية  العمومية للإتحاد ومن ثمّ شكر الإتحاد البحريني للعبة  على إستضافة المقرّ في السنوات السابقة. ومن ثمّ أعلن بأنّه ترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة للعمل بجدّ ووفق خطة وإستراتيجية للإرتقاء بإتحاد دول غرب آسيا إلى الأفضل وكان طلبه يتمثّل بالعمل ضمن مشروع علمي واضح تفادياً  للأخطاء العديدة التي وقع بها الإتحاد السابق. وبما إنّه إطلّع على إستراتيجية وخطة عمل المرشح الرئاسي الآخر رئيس الإتحاد الكويتي سيار العنزي وحفاظاً على روح التوافق بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ومنعاً لإنشقاق دول منطقة غرب آسيا والتأكيد "بأنّ ما يجمعنا هو أكثر بكثير ممّا يفرقنا" أعلن إنسحابه لمصلحة  العنزي وأكدّ بأنّ مجلس الإدارة الجديد سيعمل كفريق واحد ضمن خطة عمل واحدة هدفها النهوض بإتحاد غرب آسيا إلى الأعلى. 
 
ولاقت كلمة الحولي  أصداء إيجابيّة وتمّ التنويه بها من قبل جميع أعضاء الجمعية العمومية..ثم جرت العملية الانتخابية  وفازت اللائحة كاملة بالتزكية للفترة القادمة لولاية اربع سنوات  (2021-2025) بعد إنسحاب المرشحين الأردني واليمني لمنصب نائب الرئيس. وأتت نتيجة على  الشكل التالي:
الكويتي سيار العنزي (رئيساً ) وأسفرت باقي المناصب التي جاءت بالتزكية ايضاً عن عضوية كل من القطري محمد الفضالة (نائباً للرئيس)، فداء الشوفي (سوريا) ، وسيم الحولي (لبنان) ، بدر ناصر (البحرين) ، خلفان الوائلي (سلطنة عمان) ، زيدون جواد ( العراق) ، شاجع المقدشي (اليمن)(اعضاء مستشارين).
 
وتم ّ تعيين امين عام الاتحاد الكويتي الدكتور مانع العجم أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا  وهو من جنسية رئيس الاتحاد وفق النظام المعمول به.
كما عُيّن الحولي ايضاً رئيساً للجنة الاعلامية في الاتحاد لولاية جديدة.
كما وأقرّت الجمعية العمومية نقل مقرّ الإتحاد من البحرين إلى الكويت.
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