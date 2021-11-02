living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفرنسي بير غير مهتم بعدم مشاركة غير المطعمين في أستراليا المفتوحة

2
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الفرنسي بنوا بير المصنف 47 عالميا إنه لا يهتم إذا لم يتمكن اللاعبون غير المطعمين من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وأكد أن هذا الأمر قد يصب في مصلحته.
 
ولا يزال الاتحاد الأسترالي للتنس يتفاوض مع مسؤولين في الحكومة حول القواعد التي ستحكم دخول اللاعبين إلى أستراليا، لكن يلوح في الأفق منع أي لاعب لم يحصل على اللقاح ضد كوفيد-19.
 
ورغم أن الحكومة الأسترالية الاتحادية قالت إنه يمكن للاعب دخول أستراليا إذا حصل على استثناء وخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، قالت ولاية فيكتوريا منذ أيام إنها لن تتقدم بأي طلب استثناء لدخول أي شخص إلا إذا حصل على جرعتي اللقاح.
 
وقال بير، الذي خضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل المشاركة في نسخة 2021 في ملبورن، إنه غير مهتم بهذا الأمر.
 
وأضاف للصحفيين بعد الخسارة في الدور الأول لبطولة باريس للأساتذة الاثنين: "لا يوجد حجر صحي مجددا في ملبورن إذا كنت قد حصلت على اللقاح. بالنسبة لغير الحاصلين على التطعيم فأنا غير مهتم بهم. إذا لم يشاركوا فهذا جيد بالنسبة لي".
 
وتابع: "أنا لا أهتم باللاعبين الآخرين. أنا متحمس لقضاء موسم رائع العام المقبل... هذه ليست مشكلتي. يجب الحصول على التطعيم لدخول أستراليا. أنا حصلت على التطعيم وأتطلع للعب هناك".
 
ورفض الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حامل اللقب، والروسي دانييل مدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة، الكشف عن حصولهما على التطعيم، لتحوم شكوك حول مشاركة كل منهما في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout