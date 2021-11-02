living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيمري يرد على شائعات ارتباطه بتدريب نيوكاسل

2
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال البالغ 49 عاما، على التقارير الإعلامية الأخيرة التي ربطته بتولي تدريب نيوكاسل الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.
 
ونفى إيمري بشكل قاطع وجود أي اتصال بينه وبين نيوكاسل، بتصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث قال: "لا أعرف شيئا عن نيوكاسل"، مما يشير إلى استمراره مع فياريال حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.
 
 
وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت اليوم الاثنين، إلى أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع إيمري، لقيادة الفريق خلفا لستيف بروس.
 
وأقيل بروس من تدريب نيوكاسل، عقب الهزيمة أمام توتنهام، قبل أسبوعين، ويتولى مساعده جريم جونز، المهمة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
 
واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، ويسعى حاليا لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال جلب مدرب كبير خلفا لستيف بروس.
 
ويعرف إيمري "البريميرليغ" جيدا، حيث سبق له وأن قام بتدريب أرسنال لمدة موسم ونصف، قبل إقالته وتعيين ميكيل أرتيتا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout