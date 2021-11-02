إيمري يرد على شائعات ارتباطه بتدريب نيوكاسل

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رد الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال البالغ 49 عاما، على التقارير الإعلامية الأخيرة التي ربطته بتولي تدريب نيوكاسل الإنجليزي خلال المرحلة المقبلة.

ونفى إيمري بشكل قاطع وجود أي اتصال بينه وبين نيوكاسل، بتصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث قال: "لا أعرف شيئا عن نيوكاسل"، مما يشير إلى استمراره مع فياريال حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت اليوم الاثنين، إلى أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع إيمري، لقيادة الفريق خلفا لستيف بروس.

وأقيل بروس من تدريب نيوكاسل، عقب الهزيمة أمام توتنهام، قبل أسبوعين، ويتولى مساعده جريم جونز، المهمة بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل، ويسعى حاليا لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال جلب مدرب كبير خلفا لستيف بروس.

ويعرف إيمري "البريميرليغ" جيدا، حيث سبق له وأن قام بتدريب أرسنال لمدة موسم ونصف، قبل إقالته وتعيين ميكيل أرتيتا.