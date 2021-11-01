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بطولة مصر: الأهلي يتصدر والزمالك يلاحقه قبل القمة

1
NOVEMBER
2021
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في الاختبار الأخير قبل لقاء القمة الأسبوع المقبل، تصدر الأهلي جدول ترتيب بفوز صعب على ضيفه البنك الأهلي بهدف نظيف، فيما واصل غريمه الزمالك ملاحقته بفوزه على طلائع الجيش 2-صفر، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.
 
وفي المباراة الأولى نجح الأهلي في فك العقدة أمام ضيفه بفوز طال انتظاره، بعدما تعادلا الموسم الماضي ذهاباً وإياباً.
 
وسجل هدف فوز الأهلي البديل محمد شريف (63)، رافعا رصيد فريقه إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما تراجع البنك الأهلي إلى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.
 
وكان الشوط الأول متواضع فنياً، وسط سيطرة واستحواذ من الأهلي بلا فاعلية هجومية أو خطورة.
 
وشكلت الهجمات المرتدة للضيوف بعض الخطورة على مرمى أصحاب الأرض.
 
وتحسن أداء الأهلي مع بداية الشوط الثاني، وتمكن من خطف الفوز في الدقيقة 63 عندما استغل شريف تسديدة عمرو السولية المرتدة من الحارس محمود الزنفلي ويسكنها الشباك.
 
وفي المباراة الثانية، واصل الزمالك انتصاراته بفوزه على مضيفه طلائع الجيش بهدفين نظيفين على ملعب الجيش في برج العرب.
 
وافتتح الزمالك التسجيل عن طريق أحمد السيد "زيزو" (19) من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، فيما أضاف عمر السعيد الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من "زيزو" (63).
 
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تذيل الجيش الجدول في المركز الثامن عشر من دون نقاط.
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