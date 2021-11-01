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" اكس. اكس. أل انيرجي" ترعى بطولة لبنان بكرة السلة

1
NOVEMBER
2021
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اعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة وشركة "ابي رميا اخوان" عن رعاية "اكس. اكس. أل انيرجي" موسماً جديداً لبطولة لبنان للرجال في كرة السلة(الدرجة الأولى) لموسم 2021-  2022 لتحمل  البطولة اسم" اكس. اكس. أل. انيرجي بطولة لبنان بكرة السلة ".
 
وجاء الاعلان الرسمي عن الرعاية  من قبل النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي ومدير التطوير في الشركة الراعية بيتر ابي رميا قبيل المباراة التي جرت الأحد الفائت بين ناديي بيروت وانترانيك(بيروت) في خطوة تؤكد ثقة الشركة(التي سبق لها ان رعت العديد من البطولات والمسابقات)  بلعبة كرة السلة التي تشهد النجاح الكبير والتي ينتظرها استحقاقات قارية ودولية هامة خاصة على صعيد المنتخبات الوطنية.
 
وتمنى الاتحاد والشركة الراعية على رجال الصحافة والاعلام اعتماد  تسمية "اكس. اكس.أل  اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة  " في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة شاكرين لهم حسن التعاون لما فيه مصلحة لعبة كرة السلة.
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