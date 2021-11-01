مسابقة "الرجل الحديدي" في تركيا: نتائج جيدة لعلي الزعبي وليندزي ناضر المتأهلين الى بطولة العالم العام المقبل

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شارك بطل لبنان للرجال في الترياتلون علي الزعبي وبطلة لبنان للسيدات ليندزي ناضر في مسابقة " الرجل الحديدي" التي جرت في انطاليا (تركيا) بدعم من الاتحاد اللبناني للترياتلون.وشملت المسابقة سباحة(1.9 كلم) ودراجة هوائية(90 كلم) وركض (21.1 كلم).وجاءت النتائج كالآتي:

- ليندزي ناضر : المركز التاسع ضمن فئتها العمرية بتوقيت 5:01:42 ساعات

-علي الزعبي: المركز الحادي عشر في فئته العمرية بتوقيت 4:15:56 ساعات

وبهذه النتيجة المحققة ، تأهل الزعبي وناضر الى بطولة العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية العام المقبل .

يشار الى أن رئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون المهندس وسيم اسماعيل والأمين العام الدكتور أحمد خليفة ونائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية قيصر سلّوم كانوا في وداع الزغبي وناضر في مطار رفيق الحريري الدولي وتمنوا لهما التوفيق في تركيا.