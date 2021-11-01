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إبراهيموفيتش يخرج من عرين روما.. بالهدف 400

1
NOVEMBER
2021
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أحرز زلاتان إبراهيموفيتش هدفه 150 في الدوري الإيطالي لكرة القدم ليكبد ميلان المدرب جوزيه مورينيو أول خسارة على أرضه في دوري الأضواء بإيطاليا ويفوز 2-1 على روما بالاستاد الأولمبي، الأحد، ويستمر في مطاردة نابولي المتصدر.
 
وهز المهاجم البالغ عمره 40 عاما الشباك بتسديدة منخفضة من ركلة حرة في الدقيقة 25 ليمنح ميلان التقدم بعد بداية مثيرة، وهو الهدف 400 للمهاجم السويدي في مسابقات الدوري.
 
وأضاف إبراهيموفيتش هدفا ثانيا بطريقة رائعة في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل وسقط زميله رفائيل لياو بعد تدخل من روجر إبانيز ليجعل فرانك كيسي النتيجة 2-صفر من ركلة جزاء.
 
وأكمل ميلان آخر 25 دقيقة بعشرة لاعبين عقب طرد تيو هرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني وقلص ستيفن الشعراوي الفارق لصاحب الأرض، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ روما.
 
وبدا مورينيو غاضبا في نهاية المباراة المتوترة بعد أن وضعت الخسارة حدا لسجله الخالي من الهزائم في 43 مباراة بالدوري الإيطالي على أرضه.
 
وتضمنت هذه المسيرة موسمين قاد خلالها إنتر ميلانو لإحراز اللقبين 2008 و2010 بالإضافة لفترته مع روما، الذي تولى تدريبه قبل بداية الموسم الحالي ولم يخسر على أرضه منذ مارس.
 
وأبلغ مورينيو، الذي أبدى عدم سعادته بأداء الحكام، منصة دازون: "أهنئ ميلان. لا أريد أن أقول أي شيء آخر لأنه بخلاف ذلك لن أكون على مقاعد البدلاء الأحد القادم. قلة الاحترام لمشجعينا تغضبني قليلا".
 
وبهذا الانتصار يحتل ميلان المركز الثاني متساويا في رصيد 31 نقطة مع نابولي المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويتقدم بفارق 12 نقطة على روما صاحب المركز الرابع. ويحتل إنتر ميلانو المركز الثالث ولديه 24 نقطة.
 
وأصبح ميلان رابع فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يفوز بعشر مباريات من أول 11 له في موسم بعد روما ونابولي (مرتين بما في ذلك الموسم الحالي) ويوفنتوس (مرتين).
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