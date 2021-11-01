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ميسي يعلنها: أحلم بالعودة لبرشلونة.. ويحدد المنصب

1
NOVEMBER
2021
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أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي، الاثنين، رغبته في العودة لمساعدة البلوغرانا من جديد.
 
وردا على سؤال عما إذا كان يريد العودة إلى البارسا، قال ميسي خلال حوار مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نعم، لطالما قلت إنني أرغب في مساعدة النادي، بأي طريقة يمكن أن تكون مفيدة وتضيف له".
 
وتابع: "أود أن أكون سكرتيرًا فنيًا في مرحلة ما، لا أعرف إذا ما كان هذا سيحدث في برشلونة أم لا. وإذا كان هناك احتمال، فأتمنى مساعدة النادي".
 
وأردف: "برشلونة النادي الذي أحبه، وأحب أن يكون على ما يرام ويتطور، ويستمر في كونه أحد أفضل أندية العالم".
 
يذكر أن ميسي عانى من إصابة عضلية تسببت في مغادرته لقاء فريقه مع ليل في الدوري الفرنسي والذي أقيم يوم الجمعة الماضي وانتهى بفوز باريس سان جرمان 2-1.
 
ومثل ميسي برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2021 ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي وأحد أهم أساطيره، حيث قاد الفريق لعشرة ألقاب لبطولة الدوري الإسباني، و4 لدوري أبطال أوروبا، بإجمالي 34 بطولة أوروبية ومحلية ودولية.
 
ورحل ليو عن البارسا في مفاجأة مدوية للجميع في الميركاتو الصيفي الماضي، بسبب نظام سقف الرواتب الذي حددته رابطة الدوري الإسباني (الليغا)، وبسبب الأزمات المالية لبرشلونة، بعد نهاية عقده.
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