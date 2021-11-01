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طاولة : فحص- شبيب بطلا زوجي الرجال ولقب "المختلط"للهبش- عازار

1
NOVEMBER
2021
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إختُتمَت بطولة لبنان في كرة الطاولة التي أُقيمت على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده) بعد منافسات إستمرّت لإثني عشر يوماً .وكان للإنترانيك(بيروت) بيروت حصّة الأسد فيها من الألقاب.
 
وقد أفلتَ منه فقط لقب زوجي الرجال الذي ذهب إلى الثنائي غالب فحص (الرياضي غزير) وحسن شبيب (الجنوب تول) اللذين فازا على سعد الدين الهبش ومحمد نور الهبش (أنترانيك بيروت) (3-0). فيما حلَّ كل من روك حكيم وهلال مختار (الفادي الأقدس) وأحمد مصطفى حرب وأحمد حرب (الجيش اللبناني) في المركز الثالث.
 
وفي الزوجي المختلط ،فاز الثنائي سعدالدين الهبش وتاليا عازار (أنترانيك بيروت) باللّقب إثر تغلّبهما في المباراة النهائيّة على الثنائي أحمد مصطفى حرب (الجيش) وماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) (3-1) اللذين حلّا في المركز الثاني فيما حلَّ الثنائي روك حكيم (الفادي الأقدس) ونويل كشيشيان (هومنتمن بيروت) والثنائي حسن شبيب (الجنوب تول) وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) في المركز الثالث.
 
وفي الختام وزّع رئيس الإتحاد جورج كوبلي والأمين العام  الدكتور بيار هاني ورئيس اللّجنة الفنّية فادي قسيس والحكم العام كميل مرعب الكؤوس والميداليّات على الفائزين والفائزات .
 
وتولى مهام التحكيم الحكّام الدوليّة غدير سبيتي – جو شمّا –مروان العميل – إيلي سليمان وميشال السمعاني .
 
أشرف على البطولة رئيس لجنة الحكّام جوزيف العقيقي و الحكم العام كميل مرعب واللّجنة الفنّية برئاسة فادي قسيس ونائب الرئيس ربيع حيدر وأمين السرّ إيلي رحباني.
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