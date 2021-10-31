كرة الطاولة: ماريانا سهاكيان بطلة لبنان لعام 2021

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أحرزت لاعبة نادي الأنترانيك (بيروت) ماريانا سهاكيان لقب بطولة لبنان لفردي السيّدات لعام 2021 بعد تغلّبها في المباراة النهائيّة ،التي اقيمت في نادي المون لاسال (عين سعادة)، على زميلتها في النادي تاليا عازار ( 4-0 ) .وبذلك تكون سهاكيان أحرزت لقب البطولة الفرديّة للمرّة الحادية عشرة وهو إنجاز غير مسبوق.

وفي تفاصيل اللّقاءات في الدور الربع نهائي فازت ماريانا سهاكيان (أنترانيك بيروت) على كريستي عريضة (شاريتيه دار النور) 4-0 ومريم الهبش (الأهلي صيدا) على فاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) 4-0 وتاليا عازار (أنترانيك بيروت) على ليا عسّاف (الندوة القماطية) 4-0وليتيسيا عازار (أنترانيك بيروت) على نويل كشيشيان (هومنتمن بيروت) 4-2 .وفي الدور النصف نهائي فازت ماريانا سهاكيان على مريم الهبش (4-0) وتاليا عازار على ليتيسيا عازار (4-0).

وقد توّج الفائزين رئيس الإتحاد جورج كوبلي والأمين العام الدكتور بيار هاني وعضو الإتحاد كابي عريضة رئيس نادي الأنترانيك فيكين جيرجيان.