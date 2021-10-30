"خذلناه أمام ليفربول".. ماغواير يساند سولشار بعد موجة الانتقادات

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تستمر حملة الانتقادات لأداء مدرب فريق مانشستر يونايتد النرويجي جونار سولشار، خصوصًا بعد تلقيه الهزيمة الثقيلة من فريق ليفربول بخماسية نظيفة في سياق الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي.

وفي مقابل تلك الانتقادات، دافع هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، عن المدرب، وقال: إن اللاعبين خذلوا المدرب سولشار خلال تلك الهزيمة "المحرجة" بنتيجة 5-0، "والفريق يحتاج لتحمل المسؤولية الكاملة والتكاتف".

ويحل يونايتد ضيفًا على توتنهام هوتسبير في الدوري غدًا السبت.

وأضاف ماغواير (28 عامًا): "أتمنى من كل لاعب بغرفة الملابس أن يركز على نفسه ويتحمل المسؤولية الكاملة وألا يلقي باللوم على شخص آخر".

"كانت هزيمة قاسية"

وتابع مدافع المنتخب الإنكليزي: "يجب أن تنظر إلى نفسك أولًا خاصة بعد نتيجة كهذه وفي فترة مثل هذه". وأكد على أن الفريق قد خذل سولشار أمام ليفربول "وخذلنا الجماهير والنادي وأنفسنا لذا يجب أن نتحمل مسؤولية ضخمة".

وأقر قائد الفريق بأنه كان من الصعب التعامل مع الهزيمة التي شهدت تأخر يونايتد بنتيجة 4-0 في الشوط الأول.

وقال: كانت هزيمة قاسية ومحبطة "وعند النظر إلى النتيجة والأداء تجد الأمر محرجًا، كان أسبوعًا شاقًا ولن أقول إننا تعاملنا مع الأمر بسهولة".

وأشار ماغواير إلى أنه كان من أسوأ الأسابيع في مسيرة اللاعبين، حيث "تعود إلى البيت ولا تنام كثيرًا وتدور الأفكار بذهنك وتندم على أشياء، لأكون صادقًا عدت إلى منزلي ونظرت إلى نفسي وفكرت فيما يمكنني تحسينه وحملت المسؤولية على عاتقي".

الدفاع أضعف خطوط الفريق

وبات دفاع يونايتد الهش تحت المجهر بعد أن استقبل تسعة أهداف في آخر مباراتين بالدوري وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة في آخر 21 مباراة بجميع المسابقات.