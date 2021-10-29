living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيمار يكشف "الوصفة السحرية" لتألق سان جرمان

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكّد النجم البرازيلي نيمار أنه على دراية بالإمكانات الهائلة في فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه حث على ضرورة "تفاهم أفضل" بين اللاعبين إذا ما أرادوا تحقيق الألقاب.
 
 
وقال نيمار خلال مقابلة صورت في سبتمبر الفائت، وعرضت بموقع يوتيوب الخميس: "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معا إذا لم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغانا".
 
 
وأضاف زميل ميسي السابق في برشلونة: "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب".
 
ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكن الثلاثي الناري ليونيل ميسي- كيليان مبابي- نيمار لم يقدم بعد الشرارة المنتظرة منذ وصول النجم الارجنتيني في أغسطس الفائت، كما لم يخض بعد المدافع الإسباني سيرخيو راموس القادم من ريال مدريد أي مباراة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout