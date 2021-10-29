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إنتر ميلان يمدد عقد مهاجمه مارتينيز

29
OCTOBER
2021
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أعلن إنتر ميلان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تمديد عقد مهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز حتى العام 2026.
 
وقال مارتينيز لموقع ناديه على الإنترنت "أنا سعيد جدا لوجودي هنا والبقاء لفترة طويلة. أرسل تحية كبيرة لكل جماهير إنتر".
 
وسجل مارتينيز، الذي انتقل إلى إيطاليا من راسينغ كلوب في 2018 مقابل 25 مليون يورو، سجل 54 هدفا في 144 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الموسم الماضي. 
 
وكان مارتينيز، البالغ عمره 24 عاما، اعترف في وقت سابق هذا العام، بأنه كان قريبا من الانتقال لبرشلونة في 2020 لكن الصفقة لم تتم لأسباب مالية.
Reuters
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