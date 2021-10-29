living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إعلانه حمل جورجينا بتوأم.. رونالدو يقترب من تحقيق حلمه

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الخميس، أنه ينتظر مع شريكته جورجينا رودريغيز ولادة توأم (طفلين).
 
وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدني إخباركم أننا نتوقع ولادة توأم. قلوبنا مليئة بالحب.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتكما"، وارفق "الدون" تدوينته بصورة له ولشريكته تظهر الموجات فوق الصوتية لصورة الأشعة للتوأم داخل بطن أمه.
 
وبوصول التوأم الجديد، سيصبح لدى رونالدو 6 أبناء، ما يجعله على بعد خطوة واحدة من حلمه الذي كشف عنه قبل سنوات.
 
وكان رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أعلن في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم عام 2017، أنه يريد إنجاب سبعة أطفال، لارتباطه بالرقم 7، وهو رقم القميص الذي حمله مع جميع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرتغال أيضا.
 
حتى أنه أصبح من الصعب أن يقترن اسم "الدون" برقم آخر في عالم كرة القدم، في وقت حول النجم البرتغالي الكبير، اسمه ورقمه إلى ماركة تجارية عالمية، تنتج الكثير من الملابس تحت مسمى "CR7".
 
وولد الابن الأكبر لرونالدو ويدعى، كريستيانو جونيور، في يونيو 2010، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية، وبعد سبع سنوات، وتحديدا في يونيو 2017، أصبح رونالدو والدا لتوأم، هما إيفا وماتيو، لم تكشف هوية والدتهما حتى الآن.
 
وولدت ألانا مارتينا في نوفمبر 2017، وهي أول طفل يولد من ارتباط رونالدو بجورجينا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout