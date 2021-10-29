بعد إعلانه حمل جورجينا بتوأم.. رونالدو يقترب من تحقيق حلمه

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أعلن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الخميس، أنه ينتظر مع شريكته جورجينا رودريغيز ولادة توأم (طفلين).

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدني إخباركم أننا نتوقع ولادة توأم. قلوبنا مليئة بالحب.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتكما"، وارفق "الدون" تدوينته بصورة له ولشريكته تظهر الموجات فوق الصوتية لصورة الأشعة للتوأم داخل بطن أمه.

وبوصول التوأم الجديد، سيصبح لدى رونالدو 6 أبناء، ما يجعله على بعد خطوة واحدة من حلمه الذي كشف عنه قبل سنوات.

وكان رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أعلن في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم عام 2017، أنه يريد إنجاب سبعة أطفال، لارتباطه بالرقم 7، وهو رقم القميص الذي حمله مع جميع الأندية التي لعب لها ومع منتخب البرتغال أيضا.

حتى أنه أصبح من الصعب أن يقترن اسم "الدون" برقم آخر في عالم كرة القدم، في وقت حول النجم البرتغالي الكبير، اسمه ورقمه إلى ماركة تجارية عالمية، تنتج الكثير من الملابس تحت مسمى "CR7".

وولد الابن الأكبر لرونالدو ويدعى، كريستيانو جونيور، في يونيو 2010، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية، وبعد سبع سنوات، وتحديدا في يونيو 2017، أصبح رونالدو والدا لتوأم، هما إيفا وماتيو، لم تكشف هوية والدتهما حتى الآن.

وولدت ألانا مارتينا في نوفمبر 2017، وهي أول طفل يولد من ارتباط رونالدو بجورجينا.