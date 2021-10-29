بطولة لبنان تحت ال14 سنة سلة: لقب الذكور للمطيلب والاناث للرياضي

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اختتم الاتحاد اللبناني لكرة السلة بطولة لبنان للفئة العمرية للذكور والاناث(تحت ال14 سنة) برعاية “ Seven Sports Management “ ومن تنظيم "سبورتس مانيا".

وفي التفاصيل ، أقيمت المباراتان النهائيتان على "ملعب مجمّع نهاد نوفل" (ذوق مكايل) بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني للعبة أكرم حلبي ونائبيه الأب جهاد صليبا وتمّام جارودي والأمين العام شربل ميشال رزق وعضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية غازي بستاني وعضو الاتحاد رئيس لجنة الفئات العمرية باتريك لحود وعضو الاتحاد ايلي خليل ومسؤولي الأندية وجمهور كبير من اهالي اللاعبين واللاعبات .

وفي ما يلي النتائج:

-نهائي الذكور:فاز المطيلب على سكوادرا(76-70)

-المركز الثالث والرابع:فاز الأنطوني على حامات(88-81)

-نهائي الاناث:فاز الرياضي(بيروت) على هوبس(52-50)

-المركز الثالث والرابع: فاز المطيلب على التعاضد(62-49)

يشار الى أن مباراتي المركزين الثالث والرابع اقيمتا على ملعب نادي المركزية -جونية.