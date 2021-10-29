كرة طاولة: الاتحاد الدولي يدعم مشروع نظيره اللبناني

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قرّر الاتحاد الدولي لكرة الطاولة دعم مشروع الاتحاد اللبناني للعبة ضمن برنامج “My Gender, My Strength “ لتطوير كرة الطاولة الأنثوية في المدارس .

سيُطلق هذا المشروع خلال شهر تشرين الثاني المقبل وقد تم اختيار ثلاث مدارس وهي معهد مار يوسف (عينطورة) ومدرسة الحكمة برازيليا(قسم سان جان) ومدرسة خالد بن الوليد(المقاصد)للاستفادة منه. ويتضمّن المشروع تدريبات للفتيات على ممارسة اللعبة وتطوير أدائهن من قبل مدربات محترفات وتحت إشراف عضو الاتحادين الآسيوي واللبناني ريتا بصيبص وسفيرة "اليوم العالمي لكرة الطاولة -٢٠٢١" ميساء بصيبص وسيتم تقديم لوازم وتجهيزات الى الفتيات والى المدارس المذكورة.