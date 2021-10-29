جمعية عمومية للاتحاد العربي للسباحة وفريد ابي رعد يمثّل الاتحاد اللبناني

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انعقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية للاتحاد العربي للسباحة على هامش البطولة العربية لحوض ٢٥ متر التي اقيمت في ابو ظبي( الامارات العربية المتحدة ) في فندق "هيلتون" بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العربي ومندوبي 18 اتحاد عربي.وخلال الاجتماع ، جرى التصديق على البيانين الإداري والمالي لعامي 2020-2021 واقرار روزنامة نشاطات الاتحاد العربي الى جانب مناقشة تعديل نظام الاتحاد العربي ليتماشى مع أنظمة الاتحاد الدولي للسباحة.

وخلال الجمعية العمومية ، كرّم الاتحاد العربي عدداً من ممثلي الاتحادات الوطنية ومن بينهم امين سر الاتحاد اللبناني فريد ابي رعد الذي نقل تحيات رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور طوني نصار واعضاء الاتحاد.