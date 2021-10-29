رماية: وائل ابي رميا بطل المرحلة السادسة من بطولة لبنان للتراب الفئة (أ)

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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة السادسة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية "تراب" للفئة "أ" والتي اجريت على حقل نادي الصفرا للرماية والصيد بحضور رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد بيار جلخ. شارك في المسابقة 15 رامياً . وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-وائل أبي رميا : 112/125

-طنوس الخوري: 112/125

-أشرف علّوش : 105/125

-ناصيف سليمان : 105/125

-رشيد القارح : 104/125

-ماريو قزحيا : 103/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:

-المركز السادس الرامي طنوس الخوري اذ حصل على 14 طبق من أصل 25

-المركز الخامس الرامي ناصيف سليمان اذ حصل على 18 طبق من أصل 30

-المركز الرابع الرامي أشرف علوش اذ حصل على 23 طبق من أصل 35

-المركز الثالث الرامي رشيد القارح اذ حصل على 26 طبق من أصل 40

-المركز الثاني ماريو قزحيا الذي حلّ بالمركز الثاني بعد إجراء تصفية مع الفائز بالمركز الأول

-المركز الأول الرامي وائل أبي رميا وحصل على 40 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية