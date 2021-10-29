living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

2000 شخص في مهمة كبيرة: استعادة الروح للملاعب المصرية

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استعادت الملاعب المصرية بعضا من بريقها بعدما صدحت أصوات الجماهير لأول مرة منذ 6 سنوات، وهو ما اعتبره كبار الرياضيين في مصر خطوة مهمة لاستعادة الكرة المصرية رونقها وجماليتها.
 
6 سنوات عجاف عاشتها الملاعب المصرية بسبب غياب الجماهير عن المباريات وتحديدا منذ مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري موسم 2015 بسبب اعتبارات أمنية، تلتها تداعيات أزمة كورونا.
 
خطوة أولى
 
خلال تلك السنوات شهدت الملاعب حضوراً جزئياً ومتقطعاً للجماهير في البطولات الأفريقية ووسط إجراءات أمنية صعبة للغاية، لكن هذا الموسم أخذت رابطة الأندية المحترفة - التي تم انتخابها لأول مرة في مصر - على عاتقها مسألة عودة الجمهور وتحديداً 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق.
 
يقول أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لموقع"سكاي نيوز عربية" إن مسألة حضور الجماهير كانت من الأولويات "لأن التواجد الجماهيري يعد من أكبر عوامل نجاح البطولة وارتفاع القيمة التسويقية لها".
 
وأضاف: "لم نجد صعوبة في اتخاذ القرار بعد التقدم بخطة واضحة المعالم إلى اتحاد الكرة ووزارة الداخلية من أجل تسهيل عودة الجماهير، وبالفعل لاقت الرابطة دعما كبيرا من المسؤولين ليتماشى القرار مع مختلف القرارات الجريئة والفعالة التي تتخذها الدولة المصرية في كافة القطاعات".
 
وأوضح عضو مجلس النواب أن "حضور 1000مشجع لكل فريق ليس طموح رابطة الأندية المحترفة بينما هي خطوة على طريق حضور الجماهير بكامل طاقة الملاعب ولكن بشكل تدريجي ووفقاً للعديد من الضوابط، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو إعادة الأمور إلى طبيعتها وتواجد الجماهير بشكل مستمر وكبير خلال المسابقات المحلية".
 
الكرة للجماهير
 
يقول البعض إن الجمهور هو اللاعب رقم 12 بالنسبة لأي مدير فني يعتمد على 11 لاعباً في أرض الملعب، ولكن هو في الواقع اللاعب رقم 1 إن صح التعبير، يجلس في المدرج يؤازر ويساند ويدعم اللاعبين في الميدان.
 
من جهته، أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقرار عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد، واعتبر أنها خطوة مهمة جداً وتتسق مع التوجه العام لكل الدوريات العالمية.
 
وقال عبد الحفيظ لـ"سكاي نيوز عربية" إن التواجد الجماهيري في المدرجات دائماً ما يصنع الفارق المعنوي للاعبين ويمنحهم الثقة لتقديم أفضل ما لديهم، وأن قرار عودتهم ولو بنسبة بسيطة أو بأرقام قليلة هو قرار إيجابي لأن "الكرة للجماهير" ، وليس بالضرورة امتلاء الملاعب عن آخرها مع بداية الموسم ولكن المهم هو إعادة الحياة والروح إلى المستطيل الأخضر.
 
العامل النفسي
 
التواجد الجماهيري في المدرجات ليس مهما فقط من الناحية الفنية للاعبين، لكنه مهم أيضا من الناحية النفسية وله علاقة مباشرة بتحسين الأداء.
 
محمد فكري الطبيب النفسي قال إن الجماهير تمنح اللاعبين الحافز والدافع لتقديم أقصى ما لديهم، ووقت تفشي فيروس كورونا وغياب الجماهير تأثرت اللعبة وباتت كما لم تكن من قبل، وهو ما دفع المسؤولين في الدوريات الأوروبية الكبرى لاستخدام أنظمة الصوت لمنح اللاعبين مؤازرة افتراضية.
 
الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أنه عاصر فترة غياب الجماهير عن الملاعب وقت تواجده في الأهلي خلال عامي 2011 و 2012، قائلا "أتذكر جيداً أنه عقب أحداث استاد بورسعيد وغياب الجماهير لأسباب أمنية كان اللاعبون يعانون بشكل كبير من رتابة الأداء والمستوى، كانوا يخبرونني "إحنا بنلعب الماتشات كأننا في تمرين.. إحنا مش حاسين بنفسنا من غير جماهير".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout