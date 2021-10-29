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سيدني تحتضن موقعة أستراليا والصقور الخضر في تصفيات المونديال

29
OCTOBER
2021
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ستلعب أستراليا ضد السعودية في سيدني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في 11 نوفمبر وهي أول مواجهة تخوضها على أرضها في أكثر من عامين.
 
ولم تلعب أستراليا على أرضها منذ فوزها 5-صفر على نيبال في أكتوبر 2019 إذ أغلقت حدودها بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
 
وما زالت أستراليا تطبق قواعد صارمة وستواجه السعودية متصدرة المجموعة الثانية في الدور الثالث بوجود نحو 22500 متفرج وهو وما يمثل 75 بالمئة من سعة ملعب ويسترن سيدني.
 
وتحتل أستراليا المركز الثاني في المجموعة متأخرة بثلاث نقاط عن السعودية بعد خسارتها 2-1 أمام اليابان في وقت مبكر من الشهر الحالي، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة إلى النهائيات مباشرة.
 
وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا في إفادة صحفية "أعتقد أن اللعب أمام جماهيرنا في ملعب رائع سيساعدنا كثيرا".
 
ولم يتضح موقف مباراة أستراليا الأخرى في التصفيات في نوفمبر.
 
وكانت الصين تأمل في إقامة مباراتها ضد أستراليا على أرضها لكن الحجر الصحي الصارم في البلاد ربما يؤدي إلى نقل المواجهة إلى منطقة الخليج.
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