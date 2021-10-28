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اختتام البطولة العربية في السباحة

28
OCTOBER
2021
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"غلّة حرزانة" للبنان:12 ميدالية بينها خمس ذهبيات وأرقام عربية ومحلية  بالجملة 
 
 
أنهى  المنتخب اللبناني في السباحة البطولة العربية الأولى لحوض 25 متر التي اختتمت في ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة) بصورة مثالية  اذ حصد ثلاث ميداليات (2 ذهب و1 برونز) في اليوم الرابع والأخير من الاستحقاق العربي اضافة الى رقمين  عربيين يسجلان  للمرة الأولى للسبّاحتين سيمون كباره  وتالين مراد ورقمين لبنانيين( رقم  لكباره ورقم لمراد ).
وفي ما يلي نتائج البعثة اللبنانية في اليوم الأخير من البطولة:
 
*14-15  سنة -ذكور 
١٠٠ متر فردي متنوع:حلّ  احمد صفيا في المركز الثالث مسجل ١.٠٠.٧٢دقيقة.
 
*14 -١٥ سنة - اناث 
٢٠٠ متر ظهر: حلّت  تالين مراد في المركز الأول  مسجلة 2.20.11 دقيقة( رقم عربي يسجل للمرة الأولى والرقم الللبناني السابق ٢.٢٠.٦٧ دقيقة للسبّاحة ليتيسيا حمدون. 
 
 
*16-١٧-١٨ سنة
٢٠٠ متر ظهر:حلّت سيمون كبارة في المركز الأول مسجلة 2.21.20 دقيقة ( رقم عربي يسجل للمرة الأولى والرقم اللبناني السابق 2.23.22 دقيقة للسبّاحة جودي مهتدي). 
 
 
وفي ما يلي المحصلة النهائية ل"غلّة" البعثة اللبنانية(5 ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان وخمس ميداليات برونزية) :
 
• سيمون كبّاره (نادي المون لاسال) : ٤ ميداليات ذهبية و٤ ارقام عربية و٤ ارقام لبنانية.
• تالين مراد (نادي الفوربي)  : ميدالية ذهبية واحدة  و ٣ ميداليات برونزية ورقم عربي ورقم لبناني.
 
• جاد غزيري (نادي الجزيرة) : ميدالية فضية واحدة وميدالية برونزية واحدة  ورقم لبناني.
 
• احمد صفيا  (نادي النجاح):  ميدالية فضية واحدة وميدالية برونزية واحدة.
 
يشار الى أن امين عام الاتحاد اللبناني للسباحة فريد أبي رعد ترأس البعثة وضمّت المدرب فرنسوا غطاس الى جانب السباحين جاد غزيري وأحمد صفيا والسباحتين سيمون كبّارة وتالين مراد.
 
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