living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليلة السقوط المذل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بايرن ميونيخ

28
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد نتائج مظفرة لبايرن ميونيخ محليا وأوروبيا، تلقى الفريق البافاري خسارة مذلة بخماسية نظيفة على يد بوروسيا مونشنغلادباخ، الأربعاء، ليودع كأس ألمانيا من الدور الثاني.
بايرن الذي لعب بكامل قوته الضاربة ذاق الخسارة الأقسى له منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن عام 1972.
 
وافتتح الفرنسي كواديو كونيه مهرجان أهداف مونشنغلادباخ (2)، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية (15 و21)، ومثله السويسري بريل إمبولو (51 و57).
 
وقبل المباراة، كان بايرن قد حقق سلسلة من 12 فوزا في 13 مباراة في كل المسابقات، ولم يخسر إلا مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم أمام إينتراخت فرانكفورت 1-2 في الثالث من أكتوبر الجاري.
 
وسبق للفريق العملاق أن أقصي من الدور نفسه للمسابقة العام الماضي، لكن بركلات الترجيح أمام فريق هولشتاين كايل من الدرجة الثانية.
 
وقبيل ذلك، أقصي باير ليفركوزن بشكل مفاجئ من كأس ألمانيا بسقوطه 1-2 على أرضه أمام فريق كارلسروه من الدرجة الثانية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout