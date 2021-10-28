ليلة السقوط المذل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بايرن ميونيخ

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بعد نتائج مظفرة لبايرن ميونيخ محليا وأوروبيا، تلقى الفريق البافاري خسارة مذلة بخماسية نظيفة على يد بوروسيا مونشنغلادباخ، الأربعاء، ليودع كأس ألمانيا من الدور الثاني.

بايرن الذي لعب بكامل قوته الضاربة ذاق الخسارة الأقسى له منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن عام 1972.

وافتتح الفرنسي كواديو كونيه مهرجان أهداف مونشنغلادباخ (2)، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية (15 و21)، ومثله السويسري بريل إمبولو (51 و57).

وقبل المباراة، كان بايرن قد حقق سلسلة من 12 فوزا في 13 مباراة في كل المسابقات، ولم يخسر إلا مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم أمام إينتراخت فرانكفورت 1-2 في الثالث من أكتوبر الجاري.

وسبق للفريق العملاق أن أقصي من الدور نفسه للمسابقة العام الماضي، لكن بركلات الترجيح أمام فريق هولشتاين كايل من الدرجة الثانية.

وقبيل ذلك، أقصي باير ليفركوزن بشكل مفاجئ من كأس ألمانيا بسقوطه 1-2 على أرضه أمام فريق كارلسروه من الدرجة الثانية.