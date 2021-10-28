في بداية المشوار.. الأهلي يقسو على الإسماعيلي برباعية

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وجه الأهلي إنذارا مبكرا لمنافسيه، بفوز ساحق على مضيفه الإسماعيلي برباعية نظيفة، الأربعاء، على ملعب برج العرب قرب الإسكندرية، ضمن منافسات المرحلة الأولى للدوري المصري.

وسجل رباعية الأهلي التونسي علي معلول (21 من ركلة جزاء)، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (23 و32)، والبديل أحمد عبد القادر (87).

ولعب الفريق الأحمر بعشرة لاعبين عقب طرد المالي أليو ديانغ منذ الدقيقة 74، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد الخشونة مع محمد الشامي.

واقتنص الاهلي أول 3 نقاط متصدرا جدول الترتيب مؤقتا، فيما خرج الإسماعيلي بهزيمة ثقيلة وبلا نقاط في غياب مدربه طلعت يوسف المصاب بفيروس كورونا.

وفي مباراة أخرى، اقتنص بيراميدز فوزا صعبا من ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 2-1 في ملعب الدفاع الجوي.

وتألق الوافد الجديد المغربي وليد الكرتي القادم من الوداد البيضاوي الصيف الماضي، بتسجليه هدفي بيراميدز (44 و60)، فيما سجل هدف المقاصة الوحيد الإيفواري سيرجي إيريك (50)