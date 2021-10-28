بخسارة أليمة.. نهاية هيمنة مانشستر سيتي على كأس الرابطة

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ودع مانشستر سيتي حامل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بخسارته من وست هام يونايتد بركلات الترجيح في استاد لندن، الأربعاء.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليحسم وست هام الفوز 5-3 لينهي مسيرة فريق المدرب بيب غوارديولا الفائز بآخر 4 ألقاب للمسابقة.

وتأهل ليفربول إلى دور الثمانية بعد فوزه 2-صفر على ملعب بريستون نورث إيند بفضل هدفين في الشوط الثاني من تاكومي مينامينو وديفوك أوريغي.

وأقصى ليستر سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ووضع هارفي بارنز ليستر في المقدمة قبل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، إذ أدرك آدم ويستر التعادل للضيوف ثم أعاد أديمولا لوكمان التقدم لليستر.

وسجل إينوك مويبو هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 71، لكن اللاعب الزامبي أهدر ركلة جزاء حاسمة في ركلات الترجيح ليحجز فريق المدرب بريندان رودجرز مقعده في دور الثمانية.

وصعد توتنهام هوتسبير أيضا إلى دور الثمانية بعد فوزه 1-صفرعلى ملعب بيرنلي عندما سجل لوكاس مورا هدف الفوز في الدقيقة 68 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من إيمرسون رويال في مباراة مخيبة للآمال.

وفاز برنتفورد المنافس في الدوري الممتاز 2-1 على ستوك سيتي من الدرجة الثانية بفضل هدفين من سيرغي كانوس وإيفان توني.

وستجرى القرعة، التي ستضم أندية أيضا تشيلسي وأرسنال وسندرلاند المنافس في الدرجة الثالثة، يوم السبت المقبل.