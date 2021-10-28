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الصبر نفد.. برشلونة يقيل كومان

28
OCTOBER
2021
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أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من منصبه، بعد الخسارة صفر-1 أمام رايو فايكانو، الأربعاء.
 
وكتب برشلونة على حسابه بموقع "تويتر": "برشلونة أقال رونالد كومان مدرب الفريق الأول".
 
وأضاف النادي في بيان: "قرر برشلونة إعفاء المدرب من مسؤولية تدريب الفريق الأول. رئيس النادي خوان لابورتا أبلغه بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو. رونالد كومان سيودع الفريق الخميس".
 
ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بـ6 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر الذي انتصرعلى الفريق الكتالوني 2-1 في "كامب نو"، الأحد.
 
الأحد الكبير يهزّ أركان أولدترافورد وكامب نو
 
 
ويأتي برشلونة في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 3 نقاط من 3 مباريات، إذ خسر صفر-3 في أول مباراتين أمام بايرن ميونيخ الألماني ثم بنفيكا البرتغالي.
 
وفشل بطل أوروبا 5 مرات في التسجيل في أول مباراتين بمجموعته بدوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.
 
وتولى كومان، الذي لعب 6 مواسم مع برشلونة، المسؤولية في أغسطس 2020 أثناء وجود جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق.
 
وأوضح لابورتا الرئيس الحالي للنادي عدة مرات أن كومان "ليس اختياره".
 
وتوترت العلاقة بين لابورتا والمدرب الهولندي، وأصدر الأخير بيانا الشهر الماضي طالب فيه بالحصول على الوقت الكافي لبناء الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.
 
لكن هذا لن يحدث، حيث سيبحث النادي عن بديل للمدرب البالغ عمره 58 عاما.
 
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شابي هرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد القطري، وروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، هما الأقرب لتولي المسؤولية.
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