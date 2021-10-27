البطولة العربية في السباحة 3 ميداليات جديدة للبنان في اليوم الثالث

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رقم عربي لسيمون كبّاره

واصل منتخب لبنان للسباحة حصد الميداليات في البطولة العربية الأولى لحوض ٢٥ متر التي تقام في ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة) بعدما حصد في كل من اليومين الاول والثاني ثلاث ميداليات.وجاءت حصيلة اليوم الثالث 3 ميداليات (1 ذهب و 1 فضة و1 برونز ) مع تسجيل رقم عربي للمرة الأولى للسبّاحة سيمون كباره ورقمين لبنانيين( رقم لسيمون كباره ورقم لجاد غزيري).وفي ما يلي النتائج المسجلة في اليوم الثالث من الاستحقاق العربي:

*14-15 سنة - ذكور

200متر صدر: حلّ جاد غزيري في المركز الثاني مسجل 2.24.13 دقيقة (الرقم اللبناني السابق 2.25.31 دقيقة للسبّاح نفسه)

*14-15 سنة -اناث

100 متر ظهر: حلّت تالين مراد في المركز الثالث مسجلة 1.06.22 دقيقة

*16-17-18 سنة-اناث

200 متر صدر : حلّت سيمون كبارة في المركز الأول مسجلة 2.37.75 دقيقة (رقم عربي يسجل للمرة الأولى والرقم اللبناني السابق 2.45.30 دقيقة للسبّاحة ريبيكا مزهر).

يشار الى أن غلّة لبنان بلغت تسع ميداليات ملونّة حتى الآن.