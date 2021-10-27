ميلان يقترح "راتبا ضخما" على نجمه الجزائري

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كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ميلان الإيطالي اقترحت "راتبا ضخما" على الجزائري إسماعيل بن ناصر لتجديد عقده.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة إن مسؤولي ميلان يرغبون في تجديد عقد بن ناصر مقابل رفع راتبه إلى مبلغ ضخم، يصل إلى 5 ملايين يورو سنويا.

وانضم إسماعيل بن ناصر، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، إلى صفوف نادي ميلان صيف 2019، بموجب عقد يمتد حتى صيف عام 2024، مقابل راتب سنوي قدره 1.98 مليون يورو.

من جهته، ذكر موقع "ترانسفر ماركت ويب" أن تجديد عقد إسماعيل "اقترب أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا أن اللاعب "سعيد في إيطاليا ولا يعارض فكرة التجديد".

ويأتي مقترح ميلان في وقت تلقى في الدولي الجزائري عددا من العروض المغرية، خلال الفترة الماضية، وهو ما تخشاه إدارة فريق "الروسونيري".

وتحدثت مصادر إعلامية في وقت سابق عن رغبة أندية كبيرة، مثل ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في خدمات بن ناصر.