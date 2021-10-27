living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس الرابطة الإنجليزية: أرسنال وتشلسي إلى ربع النهائي

27
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، بفوزه على ضيفه ليدز 2-صفر، ليؤكد صحوته في الآونة الأخيرة.
 
وكان فريق شمال لندن قد حقق انطلاقة كارثية في الدوري المحلي، حيث خسر مبارياته الثلاث الاولى في مطلع الموسم، قبل أن يستعيد توازنه في الأسابيع الأخيرة.
 
وكعادة معظم فرق الصف الأول، خاض مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا، المباراة بتشكيلة من الصف الرديف، مانحًا الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين، أمثال المهاجم البرازيلي غابريال مارتينيلي، وزميله في خط المقدمة إدوارد نكيتياه.
 
وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز بعد ثوان قليلة من دخوله احتياطيًا بكرة رأسية تصدى لها حارس ليدز الفرنسي إيلان ميلييه، لكن الكرة تجاوزت الخط بسنتيمترات قليلة (55).
 
وحسم نكيتياه النتيجة مستغلا ترددًا في تشتيت الكرة من قبل مدافعي ليدز ليراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي (69).
 
في المقابل، احتاج تشلسي إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتخطي ضيفه الجنوبي ساوثمبتون 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج.
 
وخاض تشلسي المبارة في غياب مهاجميه الأساسيين البلجيكي روميلو لوكاكو، والألماني تيمو فيرنر لإصابتهما، لكنه كان الطرف الأفضل معظم فترات المباراة، وترجم أفضليته بافتتاحه التسجيل بواسطة لاعبه الألماني كاي هافيرتس بكرة رأسية (44).
 
لكن ساوثمبتون الذي يعاني في الدوري المحلي، رد عليه بهدف لتشي آدامز بعد دقيقتين على مطلع الشوط الثاني. وتبادل الفريقان الهجمات، لكن لم ينجح أي منهما في حسم النتيجة في الوقت الأصلي.
 
ولأن قوانين المسابقة لا تجيز خوض وقتين إضافيين، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نجح حارس تشلسي الإسباني كيبا أريسابالاغا في التصدي لمحاولة ثيو والكوت، في حين أطاح ويل سمولبون محاولته فوق العارضة.
 
أما في صفوف تشلسي فقد أهدر له مايسون ماونت صاحب الثلاثية "هاتريك" في الفوز بسباعية نظيفة على نوريتش في الدوري نهاية الأسبوع.
 
وحذا حذوه سندرلاند بفوزه على كوينز بارك رينجرز بركلات الترجيح أيضًا 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout