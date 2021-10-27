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أنشيلوتي يصدم هازارد.. "عليه أن ينتظر فرصته"

27
OCTOBER
2021
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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن لاعبه إيدن هازارد يجب أن ينتظر ليحصل على فرصته في دخول التشكيلة الأساسية، في ظل تفوق لاعبين آخرين عليه في الوقت الحالي.
 
وجلس اللاعب البلجيكي الدولي على مقاعد البدلاء أمام برشلونة، بينما خرج ريال منتصرا 2-1 بمباراة القمة، الأحد.
 
وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي قبل أن يلعب ريال صاحب المركز الثاني ضد أوساسونا الأربعاء: "بدأ هازارد الموسم وهو يعاني من الإصابات، وهو يحتاج إلى بعض الوقت حتى يصل إلى قمة مستواه".
 
وأضاف أنه "يملك كل شيء ليكون نجما في ريال مدريد، لكن علينا الانتظار لأن في الوقت الحالي هو لديه مشكلة، وهذه المشكلة أن مدربه يفضل وجود لاعبين آخرين أفضل منه".
 
وبدأ هازارد (30 عاما)، والذي انتقل إلى ريال قادما من تشيلسي في 2019 مقابل 120 مليون يورو (136.99 مليون دولار)، 5 مباريات مع ريال هذا الموسم، لكنه لم يستكمل أي مباراة.
 
ويعتمد أنشيلوتي على الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور (21عاما) ورودريغو (20 عاما) لمساعدة كريم بنزيمة في خط الهجوم.
 
وكشف أنشيلوتي أن الجناح الويلزي غاريث بايل عاود التمارين بعد تعافيه من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية ويستطيع اللعب في آخر مباراة لريال المقررة في 6 نوفمبر قبل النافذة الدولية.
 
وقال: "لقد منح الأطباء الضوء الأخضر له لمعاودة التدريبات بعد إجراء الفحوصات اللازمة. بدأ بالتدريبات بشكل فردي وسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. المباراة الوحيدة قبل بدء النافذة الدولية ستكون ضد رايو فايكانو".
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